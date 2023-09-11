Медведев — Джоковичу после финала: Когда ты планируешь немного сбавить обороты?

Россиянинпрокомментировал поражение от сербав финале Открытого чемпионата США.

«Это мой третий финал (на US Open — прим.) и, возможно, не последний, я на это надеюсь.

Новак, вероятно, будет участвовать еще во многих — я не знаю, когда ты планируешь немного сбавить обороты? Поздравляю тебя и вашу команду с 24-м "Большим шлемом". У меня всего 20 титулов, а у тебя — 24 "Шлема".

Я был здесь два года назад, когда выиграл, и подумал, какая замечательная годовщина свадьбы для моей жены. Сегодня не совсем это получилось. У нас годовщина выпала опять на финал, поэтому я подумал: "Давай, сделай это еще раз".

Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживает меня в этом иногда трудном, иногда легком, иногда счастливом, а иногда и печальном путешествии», — сказал Медведев сразу после матча.

Напомним, Медведев выиграл у Джоковича в финале US Open-2021.