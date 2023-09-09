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    Веснина: Медведев одержал потрясающую победу над Алькарасом

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас US Open ATP
    Олимпийская чемпионка Елена Веснина прокомментировала победу Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Это потрясающая победа. Поздравляю Даниила с выходом уже в третий финал турнира US Open. Нравится ему Нью-Йорк, нравятся корты. Они ему явно подходят.

    Конечно, потрясающий матч они провели вместе с Алькарасом. Даниил выиграл крайне важный первый сет на тай-брейке, где он выстоял, выдержал. Хотя, отыгрывал по ходу всего сета. Все время догонял, но тай-брейк провел на одном дыхании. Потрясающе вошел в корт, действовал активно, не ждал ошибок от Алькараса.

    Как он правильно сказал, чтобы обыграть Алькараса нужно сыграть на 11 из 10. Он сыграл на 12 из 10. Обыграть такого теннисиста как Алькарас на турнире "Большого шлема" очень сложно. Медведев в очередной раз доказал, что он теннисист очень высокого уровня», — приводит слова Весниной «Спорт-Экспресс».

    В финале Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, которого обыграл в решающем матче на US Open-2021.

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