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    Ольховский: Не мог представить, что Медведев так явно перебегает Алькараса

    Теннис Прогнозы на теннис Даниил Медведев Карлос Алькарас Новак Джокович  US Open ATP
    Бывший российский теннисист Андрей Ольховский признался, что его не удивила победа Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале Открытого чемпионата США.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Изначально говорил, что у Медведева есть шансы в матче и Алькарасом. Даня сыграл просто великолепно! Он заставил испанца защищаться, не давая играть в свой любимый теннис.

    Если честно, не мог представить, что Даниил так явно перебегает Карлоса.

    Наверное, мы увидели лучший матч US Open на данный момент. Медведев — огромный молодец, просто супер!

    Теперь Даня психологически готов к финалу. Безусловно, матч будет совсем другим. Но я не смогу назвать Джоковича фаворитом. Шансы будут 50 на 50», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

    В финале Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, которого обыграл в решающем матче на US Open-2021.

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