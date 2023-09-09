Ольховский: Не мог представить, что Медведев так явно перебегает Алькараса

Бывший российский теннисистпризнался, что его не удивила победанад испанцемв полуфинале Открытого чемпионата США.

«Изначально говорил, что у Медведева есть шансы в матче и Алькарасом. Даня сыграл просто великолепно! Он заставил испанца защищаться, не давая играть в свой любимый теннис.

Если честно, не мог представить, что Даниил так явно перебегает Карлоса.

Наверное, мы увидели лучший матч US Open на данный момент. Медведев — огромный молодец, просто супер!

Теперь Даня психологически готов к финалу. Безусловно, матч будет совсем другим. Но я не смогу назвать Джоковича фаворитом. Шансы будут 50 на 50», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

В финале Медведев встретится с сербом Новаком Джоковичем, которого обыграл в решающем матче на US Open-2021.