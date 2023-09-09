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    Чесноков: Медведев комфортно выиграл у Алькараса

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Даниил Медведев
    Советский и российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинал US Open — 2023.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Очень важно было выиграть первый сет, что Даниил и сделал на тай-брейке. Это дало ему уверенности и силы. Даниил достаточно комфортно выиграл и второй сет, Алькарас немного стал ошибаться. Но как они передвигались по корту, какая была мощь в ударе, это феноменально. Матч очень хороший! Третий сет Алькарас выиграл, начал играть чище и без ошибок. Хорошо, что в четвёртом сете при счёте 1:1 Медведев урвал гейм. При счёте 5:3 пошла интрига и заруба.

    Украшением турнира был последний матчбол. Это было здорово! Были моменты, когда публика после первой подачи, когда Медведев не попадал, устраивала овации. Ну что это такое? Судье на вышке нужно было успокаивать зрителей. Это могло помешать Медведеву. Это один из лучших матчей Медведева в карьере. Феноменальный матч», — сказал Чесноков «Чемпионату».

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