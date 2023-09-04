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    Хачанов: После трех месяцев отсутствия было приятно вернуться на большую сцену и снова ощутить энергию толпы

    Теннис Прогнозы на теннис ATP US Open Карен Хачанов
    Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свое выступление на US Open.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Спасибо US Open и всем болельщикам за то, что делают этот турнир Большого шлема моим любимым. В этом году у меня были другие ощущения… После трех месяцев отсутствия в туре было приятно вернуться на большую сцену и снова ощутить эту энергию толпы.

    К сожалению, я не смог подготовиться лучше из‑за нехватки времени. Но мне так хотелось здесь сыграть. Я знаю, что сейчас даже не близок к своей лучшей форме и игре, потребуется время для возвращения. Теперь я еще раз проконсультируюсь со своими врачами, чтобы убедиться, что я здоров на 100%. А после продолжу подготовку к серии азиатских турниров, буду усердно работать, чтобы прийти в форму», — написал Хачанов в своих социальных сетях.

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