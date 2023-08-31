Джокович: Сегодняшний Новак мог бы легко обыграть Новака 10-летней давности

Сербский теннисистпрокомментировал выход в третий круг US Open после победы над испанцем

«Сегодняшний Новак мог бы легко обыграть Новака 10-летней давности. Легко, без проблем. В 36 лет в трех сетах. Не знаю, я не хочу играть с собой. Но играю, в каждом матче мысленно играю с собой. Если смогу выиграть эту битву, то смогу выиграть и внешнюю битву с соперником.

Чем я лучше сейчас, чем был 10 лет назад? Может, 10 лет назад было больше взрывной силы мышц. Но это ожидаемо. Для старичка я всё ещё неплохо двигаюсь», — сказал Джокович в интервью на корте.