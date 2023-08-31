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    Джокович: Сегодняшний Новак мог бы легко обыграть Новака 10-летней давности

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович 
    Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал выход в третий круг US Open после победы над испанцем Бернабе Сапатой-Миральесом.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Сегодняшний Новак мог бы легко обыграть Новака 10-летней давности. Легко, без проблем. В 36 лет в трех сетах. Не знаю, я не хочу играть с собой. Но играю, в каждом матче мысленно играю с собой. Если смогу выиграть эту битву, то смогу выиграть и внешнюю битву с соперником.

    Чем я лучше сейчас, чем был 10 лет назад? Может, 10 лет назад было больше взрывной силы мышц. Но это ожидаемо. Для старичка я всё ещё неплохо двигаюсь», — сказал Джокович в интервью на корте.

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