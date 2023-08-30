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    Алькарас на отказе соперника начал защиту титула на US Open

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Карлос Алькарас
    Первый номер рейтинга ATP Карлос Алькарас прошел на отказе соперника во второй круг Открытого чемпионата США.

    Карлос Алькарас
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    Карлос Алькарас

    Соперником действующего чемпиона US Open был немец Доминик Кепфер с 75-й строчки рейтинга.

    Матч продолжался 1 час 1 минуту. За это время Алькарас выполнил четыре эйса, не допустил двойных ошибок и реализовал три из 11 брейк-пойнтов. На счету Кёпфера один эйс, две двойные ошибки и нет реализованных брейк-пойнтов.

    В середине второго сета, когда счет составлял 6:2, 3:2 в пользу Алькараса, Кепфер снялся с матча из-за травмы лодыжки.

    Во втором круге Карлос будет играть с южноамериканцем Ллойдом Харрисом.

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