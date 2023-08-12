Рыбакина: Я уничтожена, ребята. Не думаю, что у меня когда-либо были такие матчи

Казахстанская теннисисткавысказалась о победе над россиянкойв четвертьфинале турнира в Монреале (Канада).

«Я уничтожена, ребята. Благодарна болельщикам за то, что остались на арене так поздно. Удивительно, что они поддерживали нас. Не думаю, что у меня когда-либо были такие матчи. Я проводила три сета, действительно тяжёлые игры, но чтобы так… Честно говоря, физически очень тяжело. Уже так поздно. Я никогда не играла так поздно. Надеюсь, что смогу восстановиться», — сказала Рыбакина после матча.

В полуфинале Рыбакина сразится с другой россиянкой — Людмилой Самсоновой.