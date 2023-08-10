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    Медведев остался недоволен своей игрой на старте турнира в Торонто

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев остался недоволен своей игрой в матче второго круша турнира серии «Мастерс» в Торонто (Канада).

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Однако это не помешало 27-летнему россиянину в двух сетах обыграть итальянца Маттео Арнальди (6:2, 7:5).

    «Да, я чувствовал себя великолепно. Я мог бы сыграть немного лучше во втором сете. С этого момента мне нужно совершенствоваться. Довольно жаркие условия, как обычно летом в США, так что мне нужно к этому привыкнуть.

    Во втором сете я уже устал, но это нормально. Два-три матча, и вы к этому привыкаете. Я с нетерпением жду следующих дней», — приводит слова Медведева официальный сайт ATP.

    За выход в четвертьфинал Медведев сыграет с итальянцем Лоренцо Музетти.

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