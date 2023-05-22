Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на второе место, обойдя серба Новака Джоковича, который в предыдущей версии рейтинга возглавлял его.
Напомним, что Медведев накануне стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме.
Андрей Рублев Андрей Рублев опустился на седьмую позицию. Карен Хачанов — 11-й, Аслан Карацев — 61, он опустился на девять мест. Александр Шевченко, наоборот, поднялся на девять позиций и стал 84-м. Это лучший результат в его карьере. Роман Сафиуллин вернулся в топ-100, теперь он 98-й.
Лидером рейтинга стал испанец Карлос Алькарас.
Рейтинг АТР от 22 мая:
- 1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6815;
- 2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6330;
- 3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 5955;
- 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4915;
- 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5775;
- 6 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4375;
- 7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4270;
- 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3435;
- 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3390
- 10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065;
- 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945…
- 62 (53). Аслан Карацев (Россия) — 818…
- 84 (93). Александр Шевченко (Россия) — 703…
- 98(103) Роман Сафиуллин (Россия) — 647.