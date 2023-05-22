Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов‑профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг.

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на второе место, обойдя серба Новака Джоковича, который в предыдущей версии рейтинга возглавлял его.

Напомним, что Медведев накануне стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме.

Андрей Рублев Андрей Рублев опустился на седьмую позицию. Карен Хачанов — 11-й, Аслан Карацев — 61, он опустился на девять мест. Александр Шевченко, наоборот, поднялся на девять позиций и стал 84-м. Это лучший результат в его карьере. Роман Сафиуллин вернулся в топ-100, теперь он 98-й.

Лидером рейтинга стал испанец Карлос Алькарас.