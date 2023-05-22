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    Медведев поднялся на второе место в рейтинге ATP

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    Ассоциация теннисистов‑профессионалов (ATP) опубликовала новый рейтинг.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на второе место, обойдя серба Новака Джоковича, который в предыдущей версии рейтинга возглавлял его.

    Напомним, что Медведев накануне стал победителем турнира серии «Мастерс» в Риме.

    Андрей Рублев Андрей Рублев опустился на седьмую позицию. Карен Хачанов — 11-й, Аслан Карацев — 61, он опустился на девять мест. Александр Шевченко, наоборот, поднялся на девять позиций и стал 84-м. Это лучший результат в его карьере. Роман Сафиуллин вернулся в топ-100, теперь он 98-й.

    Лидером рейтинга стал испанец Карлос Алькарас.

    Рейтинг АТР от 22 мая:
    • 1 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 6815;
    • 2 (3). Даниил Медведев (Россия) — 6330;
    • 3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 5955;
    • 4 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 4915;
    • 5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 5775;
    • 6 (7). Хольгер Руне (Дания) — 4375;
    • 7 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4270;
    • 8 (8). Янник Синнер (Италия) — 3435;
    • 9 (9). Тейлор Фриц (США) — 3390
    • 10 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3065;
    • 11 (11). Карен Хачанов (Россия) — 2945…
    • 62 (53). Аслан Карацев (Россия) — 818…
    • 84 (93). Александр Шевченко (Россия) — 703…
    • 98(103) Роман Сафиуллин (Россия) — 647.
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