Чесноков объяснил внезапный прогресс Карацева

Бывшая девятая ракетка мираподелился мнением об удачном выступлениина «Мастерсе» в Мадриде.

Карацев дошел до полуфинала, благодаря чему поднялся в рейтинге на 68 позиций.

«У него была вспышка, когда два года назад он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, потом выиграл несколько турниров, но потом он потух.

В Мадриде он играл жестко, многие соперники, которые здорово передвигаются по корту, просто за ним не успевали. Тут он вновь поднялся близко к топ-50.

Конечно, в этом большая заслуга его тренера. Он пробовал работать с разными специалистами, не получилось. С Яцыком он добивался феноменальных результатов, и, мне кажется, он принял правильное решение, когда вернулся к нему, это ему помогло подняться в рейтинге», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, Карацев снялся с квалификации «Мастерса» в Риме из-за травмы ноги.