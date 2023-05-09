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    Чесноков объяснил внезапный прогресс Карацева

    Теннис Прогнозы на теннис Аслан Карацев ATP
    Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков поделился мнением об удачном выступлении Аслана Карацева на «Мастерсе» в Мадриде.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Карацев дошел до полуфинала, благодаря чему поднялся в рейтинге на 68 позиций.

    «У него была вспышка, когда два года назад он дошел до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, потом выиграл несколько турниров, но потом он потух.

    В Мадриде он играл жестко, многие соперники, которые здорово передвигаются по корту, просто за ним не успевали. Тут он вновь поднялся близко к топ-50.

    Конечно, в этом большая заслуга его тренера. Он пробовал работать с разными специалистами, не получилось. С Яцыком он добивался феноменальных результатов, и, мне кажется, он принял правильное решение, когда вернулся к нему, это ему помогло подняться в рейтинге», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

    Напомним, Карацев снялся с квалификации «Мастерса» в Риме из-за травмы ноги.

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