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    Штруфф: Я желаю Карацеву всего наилучшего

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Ян-Леннард Штруфф Аслан Карацев
    Немецкий теннисист Ян-Леннард Штруфф прокомментировал победу над россиянином Асланом Карацевым в полуфинале турнира в Мадриде (4:6, 6:3, 6:4).

    Ян-Леннард Штруфф
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    Ян-Леннард Штруфф

    «Это потрясающе. Последний раз я играл в финале в Мюнхене в 2021 году, но из-за коронавируса болельщиков не было. Теперь я здесь и вижу эту потрясающую публику. Думаю, в воскресенье тоже будет очень хорошая поддержка. Я очень рад выйти в финал и очень доволен победой.

    У Аслана были некоторые проблемы в конце. У него были проблемы с ногой, что очень прискорбно, поэтому я желаю ему всего наилучшего», — цитирует Штруффа пресс-служба ATP.

    В финале немец сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом, который на данный момент является действующим чемпионом турнира.

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