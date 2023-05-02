Карацев: Я действительно доволен своей игрой, так что посмотрим, что будет дальше

Россиянинвысказался после победы надв матче турнира, который проходит в Мадриде.

«Чувствую себя отлично, играю хорошо. Я просто должен сосредотачиваться на каждом матче, чтобы быть готовым к следующему.… Когда ты выходишь играть против топ-игроков, ты просто больше концентрируешься, ты должен быть готов на 100 процентов, ты должен больше выкладываться, потому что соперники не дают тебе никаких простых очков. Нужно быть последовательным и морально стойким, поэтому я думаю, что у меня всё хорошо.

В прошлом году у меня были трудности. Но сейчас я действительно доволен своей игрой, так что посмотрим, что будет дальше», — цитирует Карацева пресс-служба ATP Tour.

После этой победы Карацев вернулся в топ-100 игроков ATP.