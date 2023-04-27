Кафельников: Мирра Андреева — будущее нашего тенниса

Бывшая первая ракетка мирапризнался, что его удивила победанад бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя во втором круге турнира WTA 100 в Мадриде.

Перед этим 15-летняя россиянка выиграла у финалистки US Open-2021 Лейлы Фернандес. В обоих случаях она не отдала ни одного сета.

«Это большая неожиданность для всех нас. Очень приятная неожиданность, ха-ха. Это талант!

Очень приятно наблюдать, что у нас появляются такие перспективные теннисистки. Она уже показывает результат, который не всем взрослым поддается.

Очень рад за Андрееву. Она будущее нашего тенниса», — приводит слова Кафельникова Sport24.

Следующей соперницей Андреевой станет победительница матча Маркета Вондроушова (Чехия) — Магда Линетт (Польша).