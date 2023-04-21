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    Джокович: Иногда я играл хорошо, но в целом ниже своего уровня

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Новак Джокович  Душан Лайович
    Первая ракетка мира Новак Джокович высказался относительно поражения от серба Душана Лайовича в четвертьфинале турнира в Баня-Луке.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Лайович играл хорошо, стабильно, а я — намного хуже, чем обычно, ниже своего уровня. Но это спорт. Если честно, я не очень хорошо чувствовал себя на корте, удары были пассивными, я медленно двигался, не чувствовал мяч. Иногда я играл хорошо, но в целом ниже своего уровня.

    Если бы я не верил, меня бы не было на корте, вера тут ни при чем. Если не веришь, ты сам отдаешь матч. То, что я сыграл плохо, а не так, как должен был, никак не связано с верой. Я далек от желаемого уровня, часто играл пассивно, допустил много ошибок, и все это привело к поражению», — приводит слова Джоковича Sportal.rs.

    Таким образом, Джокович зачехлил ракетку, а Лайович пробился в полуфинал турнира, где сыграет против сильнейшего в паре Миомио Кецманович (Сербия) — Иржи Легечка (Чехия).

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