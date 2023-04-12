Медведев: Не люблю грунт, даже когда выигрываю

Российский теннисиствысказался о своей игре на грунтовом покрытии.

«Я в любом случае не люблю грунт, даже если выигрываю матчи. Я предпочитаю играть на харде. Но я всё равно сделаю всё, чтобы выигрывать матчи, на которые выхожу.

На грунте вам приходится играть по-другому: менять свою подачу, при приёме подходить ближе, менять высоту ударов. Кроме того, благодаря плоским отскокам у вас могут возникнуть проблемы с приёмом даже слабой подачи. Очень много мелочей, которые нужно корректировать, совершенно другой стиль тенниса. Ещё раз повторюсь, грунтовый сезон — это нормально для тенниса, ненормально было бы играть 12 месяцев на харде. Но лично я счастлив, когда грунтовый сезон завершается», — заявил Медведев на пресс-конференции в Монте-Карло.