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    Медведев: Не люблю грунт, даже когда выигрываю

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей игре на грунтовом покрытии.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Я в любом случае не люблю грунт, даже если выигрываю матчи. Я предпочитаю играть на харде. Но я всё равно сделаю всё, чтобы выигрывать матчи, на которые выхожу.

    На грунте вам приходится играть по-другому: менять свою подачу, при приёме подходить ближе, менять высоту ударов. Кроме того, благодаря плоским отскокам у вас могут возникнуть проблемы с приёмом даже слабой подачи. Очень много мелочей, которые нужно корректировать, совершенно другой стиль тенниса. Ещё раз повторюсь, грунтовый сезон — это нормально для тенниса, ненормально было бы играть 12 месяцев на харде. Но лично я счастлив, когда грунтовый сезон завершается», — заявил Медведев на пресс-конференции в Монте-Карло.

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