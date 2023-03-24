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    Рыбакина: У меня были шансы завершить матч во втором сете, но не хватило сил и энергии

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Елена Рыбакина
    Седьмая ракетка мира из Казахстана Елена Рыбакина прокомментировала победу над российской теннисисткой Анной Калинской в матче второго круга турнира в Майами (США).

    Елена Рыбакина
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    Елена Рыбакина

    «Я счастлива, что мне удалось победить. У меня были шансы завершить матч во втором сете, но не хватило сил и энергии. Калинская выполнила несколько отличных ударов, а я допустила двойную ошибку. Во втором сете всё пошло не по моему плану. Хорошо, что в третьей партии я нашла свой путь и смогла добиться победы.

    У меня было всего два дня на отдых после Индиан-Уэллса, да и сегодняшний день получился очень длинным, мы закончили очень поздно. Разные корты, разные мячи — всё это очень непростые условия. Но, надеюсь, эти три сета помогут мне в следующем раунде», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

    В третьем круге Рыбакина сыграет с представительницей Испании Паулой Бадосой.

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