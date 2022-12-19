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    Россияне сохранили свои позиции в рейтинге ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Марин Чилич Роджер Федерер Тейлор Фритц Карен Хачанов Стефанос Циципас Роман Сафиуллин Фрэнсис Тиафу Андрей Рублёв Рафаэль Надаль Феликс Оже-Альяссим Даниил Медведев Евгений Донской Роберто Баутиста-Агут Новак Джокович  Хуан Мартин дель Потро Джон Изнер
    ATP опубликовала обновленную версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде от 19 декабря.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    В первой десятке изменений не произошло. Также все российские игроки сохранили свои позиции.

    Рейтинг ATP. 19 декабря

    1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020.
    3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820.
    4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5550.
    5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4820.
    6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195.
    7 (7). Даниил Медведев (Россия) — 4065.
    8 (8). Андрей Рублёв (Россия) — 3930.
    9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3355.
    10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 2905…
    20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1990…
    59 (59). Аслан Карацев (Россия) — 795…
    88 (89). Роман Сафиуллин (Россия) — 606.

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