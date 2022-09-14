Александрова проиграла Цуренко и не вышла в четвертьфинал в Портороже

Российская теннисисткапотерпела поражение в матче второго круга турнира WTA в Портороже (Словения), в котором её соперницей была представительница Украины

Цуренко, занимающая 92-е место в рейтинге WTA, победила Александрову со счётом 5:7, 6:7 (5:7). Продолжительность противостояния составила 2 часа 29 минут.

Александрова выполнила один эйс и допустила восемь двойных ошибок. Россиянка использовала пять брейк-пойнтов из 13 (процент реализации составил 38%). У Цуренко ни одного эйса и тоже восемь ошибок на подаче. Она реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 (46%).

В четвертьфинале Цуренко сыграет либо с чешкой Терезой Мартинцовой, либо с чемпионкой Уимблдона 2022 года Еленой Рыбакиной (Казахстан).