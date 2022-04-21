Джокович одержал победу над Кецмановичем в четвертьфинале турнира в Белграде

Первая ракетка мира Новак Джокович вышел в полуфинал грунтового турнира Serbia Open в Белграде, призовой фонд которого превышает 500 тысяч евро.

В матче 1/4 финала сербский теннисист за 2 часа 18 минут обыграл своего соотечественника Миомира Кецмановича со счётом 4:6, 6:3, 6:3.

Джокович выполнил три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из семи.

Кецманович, занимающий 38-е место в рейтинге ATP, четырежды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале Джокович сыграет с победителем матча Карен Хачанов (Россия) — Тьяго Монтейро (Бразилия).