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    Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами

    Теннис Прогнозы на теннис WTA Петра Квитова
    Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами.

    Вероника Кудерметова
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    Вероника Кудерметова

    На стадии 1/8 финала она уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 6:7 (5:7), 4:6.

    Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Россиянка сделала 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету чешки 3 эйса и 3 ошибки на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 8.

    Отметим, Кудерметова во втором сете вела со счетом 4:0, но проиграла 6 геймов подряд.

    В четвертьфинале Квитова сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек.

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