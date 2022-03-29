Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами

Российская теннисисткане смогла выйти в четвертьфинал турнира в Майами.

На стадии 1/8 финала она уступила представительнице Чехии Петре Квитовой со счетом 6:7 (5:7), 4:6.

Встреча продлилась 1 час 53 минуты. Россиянка сделала 4 эйса и 4 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 14. На счету чешки 3 эйса и 3 ошибки на второй подаче, а также 6 реализованных брейк-пойнта из 8.

Отметим, Кудерметова во втором сете вела со счетом 4:0, но проиграла 6 геймов подряд.

В четвертьфинале Квитова сыграет с польской теннисисткой Игой Швентек.