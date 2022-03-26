ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юсуф Языджи рвется в гонку бомбардировКто остановит «Зенит», выживет ли «Краснодар» и обгонит ли Языджи Дзюбу?
  • 18:32
    • Японец Шома Уно выиграл чемпионат мира по фигурному катанию
  • 21:51
    • Сборная Бельгии сыграла вничью с командой Ирландии
  • 19:48
    • СКА обыграл «Спартак» и вышел в финал Западной конференции
  • 19:27
    • Гол Тюкавина принес сборной России победу над молодежкой
  • 18:57
    • Коляда выиграл короткую программу Кубка Первого канала, укрепив лидерство «Красной машины»
    Все новости спорта

    Тарпищев объяснил причины поражения Рублёва в матче с Кирьосом

    Теннис Прогнозы на теннис Шамиль Тарпищев Андрей Рублёв Ник Кирьос ATP
    Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение Андрея Рублёва во втором круге «Мастерса» в Майами (США).

    Андрей Рублёв
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублёв

    Напомним, что россиянин со счётом 3:6, 0:6 проиграл австралийцу Нику Кирьосу.

    «Сыграло два фактора: Рублёв не восстановился после Индиан-Уэллса психологически, плюс Кирьоса никогда нельзя сбрасывать со счетов. Он может обыграть любого.

    Но я не вижу трагедии, Андрей хорошо начал сезон. В любом плохом есть и хорошее. У него будет время на восстановление. Сложность тенниса в том, что ты никогда не знаешь, какую нагрузку получишь за турнир.

    Андрея всегда надо останавливать в тренировочном процессе. Ему всегда мало. Работа над этим идёт. Но мы же не знаем, что с нами будет. Поэтому здесь тяжело отказываться от турниров.

    У него грамотный тренер, объём физической нагрузки для многих был бы перебором, но Андрея реально надо останавливать», — сказал Тарпищев «Чемпионату».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Англия и Швейцария проведут сухой матч
  • Англия — Швейцария. Прогноз и ставки
  • 2.26
    •
  • По силам ли «Трактору» закончить серию в Уфе?
  • «Салават Юлаев» — «Трактор». Прогноз и ставки
  • 2.72
    •
  • Норри тоже проиграет Гастону?
  • Гастон — Норри. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €500 и фрибет €15 ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьУвеличение депозита в 2,5 раза ИгратьБесплатная ставка 2000 рублей ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.71
  • Экспресс дня 27 марта
  • Завтра в 22:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Гастон — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Портленд — Орландо
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гондурас — Мексика
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:05
    •  2.26
  • Прогноз на матч Виннипег — Аризона
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч США — Панама
  • Футбол
  • Послезавтра в 02:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Филадельфия
  • Хоккей
  • Послезавтра в 01:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры