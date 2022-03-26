Тарпищев объяснил причины поражения Рублёва в матче с Кирьосом

Напомним, что россиянин со счётом 3:6, 0:6 проиграл австралийцу Нику Кирьосу.
«Сыграло два фактора: Рублёв не восстановился после Индиан-Уэллса психологически, плюс Кирьоса никогда нельзя сбрасывать со счетов. Он может обыграть любого.
Но я не вижу трагедии, Андрей хорошо начал сезон. В любом плохом есть и хорошее. У него будет время на восстановление. Сложность тенниса в том, что ты никогда не знаешь, какую нагрузку получишь за турнир.
Андрея всегда надо останавливать в тренировочном процессе. Ему всегда мало. Работа над этим идёт. Но мы же не знаем, что с нами будет. Поэтому здесь тяжело отказываться от турниров.
У него грамотный тренер, объём физической нагрузки для многих был бы перебором, но Андрея реально надо останавливать», — сказал Тарпищев «Чемпионату».