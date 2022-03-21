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    Медведев потерял первую строчку рейтинга ATP

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Даниил Медведев Рафаэль Надаль Новак Джокович 
    Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала новую версию чемпионской гонки.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Россиянин Даниил Медведев опустился на вторую строчку, уступив первую сербу Новаку Джоковичу. У россиянина сейчас 8445 очков, у серба — 8465.

    Испанец Рафаэль Надаль, проигравший в финале турнира в Индиан-Уэллсе американцу Тэйлору Фритцу, поднялся на третье место. Он потеснил немца Александра Зверева, опустившегося на четвертую позицию. Сам Фритц поднялся на 12 позиций и теперь занимает восьмое место.

    Россиянин Андрей Рублев поднялся с седьмой на шестую строчку. Карен Хачанов опустился на две позиции и теперь занимает 28 место. Аслан Карацев потерял 11 позиций, он опустился с 22-го места на 33-е.

    Рейтинг АТР (21 марта)

    1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465 очков
    2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8445
    3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7715
    4 (3). Александр Зверев (Германия) — 7025
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6055
    6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5040
    7 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5035
    8 (20). Тэйлор Фритц (США) — 3875
    9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3825
    10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3768…
    28 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1610…
    23 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1428.

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