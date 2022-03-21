Медведев потерял первую строчку рейтинга ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своем официальном сайте опубликовала новую версию чемпионской гонки.

Россиянин Даниил Медведев опустился на вторую строчку, уступив первую сербу Новаку Джоковичу. У россиянина сейчас 8445 очков, у серба — 8465.

Испанец Рафаэль Надаль, проигравший в финале турнира в Индиан-Уэллсе американцу Тэйлору Фритцу, поднялся на третье место. Он потеснил немца Александра Зверева, опустившегося на четвертую позицию. Сам Фритц поднялся на 12 позиций и теперь занимает восьмое место.

Россиянин Андрей Рублев поднялся с седьмой на шестую строчку. Карен Хачанов опустился на две позиции и теперь занимает 28 место. Аслан Карацев потерял 11 позиций, он опустился с 22-го места на 33-е.

Рейтинг АТР (21 марта)

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8465 очков

2 (1). Даниил Медведев (Россия) — 8445

3 (4). Рафаэль Надаль (Испания) — 7715

4 (3). Александр Зверев (Германия) — 7025

5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 6055

6 (7). Андрей Рублев (Россия) — 5040

7 (6). Маттео Берреттини (Италия) — 5035

8 (20). Тэйлор Фритц (США) — 3875

9 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3825

10 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3768…

28 (26). Карен Хачанов (Россия) — 1610…

23 (22). Аслан Карацев (Россия) — 1428.