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    Тарпищев: Джокович сильнее и разнообразнее Хачанова, но для своего уровня Карен сыграл прилично

    Теннис Прогнозы на теннис Шамиль Тарпищев Карен Хачанов Новак Джокович  ATP
    Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от Новака Джоковича (3:6, 6:7 (2:7)) во втором круге турнира ATP в Дубае.

    Карен Хачанов
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    Карен Хачанов

    «Джокович сильнее и разнообразнее. Он в тактическом плане сейчас номер один, потому что играет по всему корту. Хачанов по сравнению с ним слабее.

    Это было прогнозируемо. По классу игры Джокович просто сильнее. Результат в принципе закономерен.

    Если оценивать игру Хачанова от 1 до 10, россиянин выступил под восьмерочку. Для своего уровня он сыграл прилично. Практически в лучшей своей форме находится.

    Не повезло с соперником? Жребий такой. Поэтому Джокович сейчас первая ракетка мира, а Хачанов — 26-я», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

    В четвертьфинале 34-летний Джокович сыграет с победителем пары Иржи Веселы (Чехия) — Роберто Баутиста Агут (Испания).

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