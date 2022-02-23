Тарпищев: Джокович сильнее и разнообразнее Хачанова, но для своего уровня Карен сыграл прилично

Президент Федерации тенниса Россиипрокомментировал поражение россиянинаот(3:6, 6:7 (2:7)) во втором круге турнира ATP в Дубае.

«Джокович сильнее и разнообразнее. Он в тактическом плане сейчас номер один, потому что играет по всему корту. Хачанов по сравнению с ним слабее.

Это было прогнозируемо. По классу игры Джокович просто сильнее. Результат в принципе закономерен.

Если оценивать игру Хачанова от 1 до 10, россиянин выступил под восьмерочку. Для своего уровня он сыграл прилично. Практически в лучшей своей форме находится.

Не повезло с соперником? Жребий такой. Поэтому Джокович сейчас первая ракетка мира, а Хачанов — 26-я», — сказал Тарпищев «Спорт-Экспрессу».

В четвертьфинале 34-летний Джокович сыграет с победителем пары Иржи Веселы (Чехия) — Роберто Баутиста Агут (Испания).