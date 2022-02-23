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    Андрей Рублёв пробился в четвертьфинал турнира в Дубае

    Теннис Прогнозы на теннис ATP Андрей Рублёв
    Седьмая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв пробился в четвертьфинальный раунд турнира категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), который продлится до 26 февраля.

    Андрей Рублёв
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    Андрей Рублёв

    В матче второго круга Рублёв (2) в трёх сетах обыграл представителя Южной Кореи Квон Сон У со счётом 4:6, 6:0, 6:3. Встреча продлилась 1 час 44 минуты. Рублёв 15 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 15. На счету его соперника — 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 3.

    За путёвку в полуфинал Рублёв сразится с представителем США Маккензи Макдональдом.

    На прошлой неделе Рублёв стал чемпионом турнира ATP-250 в Марселе как в одиночном, так и в парном разряде.

    Призовой фонд турнира в Дубае составил $ 2 794 840. Его действующим чемпионом является россиянин Аслан Карацев.

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