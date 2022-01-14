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    Дело Джоковича рассмотрит Федеральный суд Австралии

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    Дело Новака Джоковича, которому повторно аннулировали австралийскую визу, передано в Федеральный суд Австралии.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    В пятницу прошло предварительное заседание по делу Джоковича против министра иммиграции Австралии Алекса Хоука, по итогам которого было принято решение не депортировать сербского теннисиста из страны до окончательного решения.

    Кроме того, Джоковича нельзя задерживать до его интервью в министерстве иммиграции, которое в субботу утром. После этого Новака под надзором двух агентов пограничной службы должны доставить в офис его юристов (с 10 утра до 14:00 по местному времени). К 9 утра воскресенья его должны снова доставить в офис юристов.

    Отмечается, что все остальное время Джокович будет проводить в неназванном месте, к которому стороны пришли в результате соглашения.

    Судебные слушания запланированы на воскресенье.

    Если Джоковичу разрешат остаться в Мельбурне, уже в понедельник, 17 января, он сыграет против соотечественника Миомира Кецмановича в первом круге Открытого чемпионата Австралии.

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    • В начале недели Джокович выиграл апелляцию в суде и добился отмены решения по аннулированию визы. Но уже через несколько дней министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук лично принял решение о депортации серба.

    В случае депортации Джокович не сможет сыграть на Открытом чемпионате Австралии. Кроме того, ему грозит запрет на въезд в Австралию сроком до трех лет.

    Предварительное заседание Федерального суда Австралии по делу Новака Джоковича
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