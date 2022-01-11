Джоковичу грозит 12 месяцев тюрьмы за обман при въезде в Австралию

Сербский теннисистможет отправиться в тюрьму за предоставление ложных данных в декларации при въезде в Австралию, сообщает издание The Age.

Как отмечается, 34-летний сербский теннисист при въезде в Австралию для участия в Australian Open сообщил, что не бывал в других странах за последние 14 дней, что оказалось неправдой. В тот период он летал из Сербии в Испанию.

Предоставление ложной информции при въезде в страну — серьезное нарушение, за которое может грозить лишение свободы. Максимальное наказание за такое нарушение может стать тюремное заключение на срок до 12 месяцев. Австралийская погранслужба проверит достоверность данных из въездной анкеты Джоковича.

Открытый чемпионат Австралии пройдет с 17 по 30 января в Мельбурне.