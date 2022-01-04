Медведев обеспечил России досрочную победу над Австралией на ATP Cup

Российский теннисистобыграл австралийцана ATP Cup — 6:4, 6:2.

Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. Медведев восемь раз подал на вылет и допустил две двойные ошибки, реализовав пять брейк-пойнтов из 12. Что касается соперника российского теннисиста, то на его счету два эйса и ни одной двойной ошибки. Он реализовал два брейк-пойнта из четырёх.

Благодаря этой победе сборная России досрочно победила Австралию. Счет в матче — 2:0 в пользу россиян.

Позднее Медведев в паре с Сафиуллиным сыграет против Джона Пирса и Люка Сэвилла.

В группе B вместе с россиянами и австралийцами выступают представители Италии и Франции. Ранее россияне со счетом 2:1 победили французов, а Австралия с тем же счетом переиграла Италию.

Следующий матч Россия проведет 6 января с Италией. В тот же день австралийцы сыграют с французами.