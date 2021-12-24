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    Даниил Медведев назвал самые яркие для себя события 2021 года

    Теннис Прогнозы на теннис US Open ATP Даниил Медведев
    Российский теннисист Даниил Медведев перечислил самые яркие для себя спортивные события, прошедшие в 2021 году.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    «Было много крутых побед, но матч с Новаком в финале US Open выделяется. Во-первых, я круто играл. Во-вторых, это был самый важный поединок года для меня. Возможно, были и матчи, где я действовал еще сильнее, но это так не врезалось в память», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

    Своим самым обидным поражением в 2021 году Медведев назвал проигрыш испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира. «Очень хотелось выиграть медаль в Токио, поэтому было очень обидно вылететь в четвертьфинале», — добавил россиянин.

    В мировом теннисном рейтинге Даниил Медведев располагается на второй строчке.

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