Даниил Медведев назвал самые яркие для себя события 2021 года

Российский теннисистперечислил самые яркие для себя спортивные события, прошедшие в 2021 году.

«Было много крутых побед, но матч с Новаком в финале US Open выделяется. Во-первых, я круто играл. Во-вторых, это был самый важный поединок года для меня. Возможно, были и матчи, где я действовал еще сильнее, но это так не врезалось в память», — сказал Медведев «Спорт-Экспрессу».

Своим самым обидным поражением в 2021 году Медведев назвал проигрыш испанцу Пабло Карреньо-Бусте в четвертьфинале олимпийского турнира. «Очень хотелось выиграть медаль в Токио, поэтому было очень обидно вылететь в четвертьфинале», — добавил россиянин.

В мировом теннисном рейтинге Даниил Медведев располагается на второй строчке.