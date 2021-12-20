Вихлянцева не выступит на Australian Open из-за требований по вакцинации от COVID

Российская теннисисткапропустит Открытый чемпионат Австралии в Мельбурне, который состоится в январе 2022 года.

Власти штата Виктория запретили въезд на территорию региона для непривитых от коронавируса теннисистам.

«К сожалению, я не буду участвовать в Australian Open. Я на самом деле довольна уровнем тенниса, который показала на последних нескольких турнирах, и я хочу сыграть в Австралии, но "Спутник V" на данный момент не одобрен (ВОЗ). Удачи всем участникам и команде Australian Open, которая всегда устраивала потрясающие мероприятия», — написала Вихлянцева в Twitter.

Ранее официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич заявил, что инспекция вакцины «Спутник V» состоится не ранее января 2022 года.