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    Медведев: Старался сыграть агрессивно, но это не сработало

    Теннис Даниил Медведев Александр Зверев Итоговый чемпионат ATP ATP Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев поделился впечатлениями после победы над немцем Александром Зверевым в матче Итогового турнира ATP.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Медведев стал первым полуфиналистом соревнований.

    «Иногда теннис сводится именно к этому. Ты просто пытаешься показать свою лучшую игру.

    Иногда удача тебе улыбается, иногда она оказывается на стороне соперника. Иногда это нечто большее, чем просто удача. Я просто пытался показать свой максимум.

    Без сомнения, этот матч останется в моей памяти. Он вел на решающем тай-брейке, но я смог перехватить инициативу.

    Старался сыграть агрессивно, но это не сработало. К счастью, все же удалось победить», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».

    Россиянин продлил победную серию на Итоговых чемпионатах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) до семи матчей.

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