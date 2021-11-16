Медведев: Старался сыграть агрессивно, но это не сработало

Даниил Медведев Фото: globallookpress.com
Медведев стал первым полуфиналистом соревнований.
«Иногда теннис сводится именно к этому. Ты просто пытаешься показать свою лучшую игру.
Иногда удача тебе улыбается, иногда она оказывается на стороне соперника. Иногда это нечто большее, чем просто удача. Я просто пытался показать свой максимум.
Без сомнения, этот матч останется в моей памяти. Он вел на решающем тай-брейке, но я смог перехватить инициативу.
Старался сыграть агрессивно, но это не сработало. К счастью, все же удалось победить», — приводит слова Медведева «Спорт-Экспресс».
Россиянин продлил победную серию на Итоговых чемпионатах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) до семи матчей.