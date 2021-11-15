Карацев опустился на две строчки в обновленном рейтинге АТР

В топ-10 произошло одно изменение: итальянец Янник Синнер уступил десятое место канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.
Лидером рейтинга по-прежнему остается серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, тройку лидеров замыкает представитель Германии Александр Зверев.
Рейтинг ATP от 15 ноября:
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940
2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6540
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540
5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4950
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875
7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568
8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760
9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706
10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3308...
17 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2370...
29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 17