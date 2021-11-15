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    Карацев опустился на две строчки в обновленном рейтинге АТР

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    Россиянин Аслан Карацев опустился с 15-го на 17-е место в рейтинге АТР, обновленная версия которого была опубликована на сайте организации.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    В топ-10 произошло одно изменение: итальянец Янник Синнер уступил десятое место канадцу Феликсу Оже-Альяссиму.

    Лидером рейтинга по-прежнему остается серб Новак Джокович, второе место занимает россиянин Даниил Медведев, тройку лидеров замыкает представитель Германии Александр Зверев.

    Рейтинг ATP от 15 ноября:

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 940
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 7640
    3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6540
    4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 6540
    5 (5). Андрей Рублев (Россия) — 4950
    6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) — 4875
    7 (7). Маттео Берреттини (Италия) — 4568
    8 (8). Каспер Рууд (Норвегия) — 3760
    9 (9). Хуберт Хуркач (Польша) — 3706
    10 (11). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3308...
    17 (15). Аслан Карацев (Россия) — 2370...
    29 (29). Карен Хачанов (Россия) — 17

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