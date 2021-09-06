US Open. Зверев сыграет с Синнером, Соболенко обыграла Мертенс

Мужчины
Карлос Алькарас (Испания) — Петер Гойовчик (Германия, Q) — 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0
Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
Соперником 18-летнего Алькараса в четвертом круге был немец Петер Гойовчик, которого он обыграл со счетом 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0.
В 1/4 финала Алькарас сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 6:2, 7:6, 6:4
Феликс Оже-Альяссим в 1/8 финала обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.
Поединок продлился 4 сета и закончился с общим счетом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу канадца.
В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет против молодого испанца Карлоса Алькараса.
Женщины
Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 15) — 6:4, 6:1
Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
В четвертом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счетом 6:4, 6:1.
Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Соболенко дважды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Мертенс сделала 6 эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 4-х.
Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — 6:3, 7:6 (7:4)
Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.
В 1/8 финала она одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:3, 7:6 (7:4).
Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. В активе Крейчиковой 10 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.
В четвертьфинале Крейчикова встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.