US Open. Зверев сыграет с Синнером, Соболенко обыграла Мертенс

В понедельник, 6 сентября, проходят матчи четвертого круга Открытого чемпионата США

Мужчины

Карлос Алькарас (Испания) — Петер Гойовчик (Германия, Q) — 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

Соперником 18-летнего Алькараса в четвертом круге был немец Петер Гойовчик, которого он обыграл со счетом 5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0.

В 1/4 финала Алькарас сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 12) — Фрэнсис Тиафо (США) — 4:6, 6:2, 7:6, 6:4

Феликс Оже-Альяссим в 1/8 финала обыграл американца Фрэнсиса Тиафо.

Поединок продлился 4 сета и закончился с общим счетом 4:6, 6:2, 7:6 (8:6), 6:4 в пользу канадца.

В четвертьфинале Оже-Альяссим сыграет против молодого испанца Карлоса Алькараса.

Женщины

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 15) — 6:4, 6:1

Белорусская теннисистка, вторая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

В четвертом круге она обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс со счетом 6:4, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 12 минут. Соболенко дважды подала навылет, совершила 10 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. Мертенс сделала 6 эйсов, один раз ошиблась при подаче и реализовала 1 брейк-пойнт из 4-х.

Барбора Крейчикова (Чехия, 8) — Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — 6:3, 7:6 (7:4)

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

В 1/8 финала она одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счетом 6:3, 7:6 (7:4).

Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты. В активе Крейчиковой 10 подач навылет, 6 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 9.

В четвертьфинале Крейчикова встретится с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.