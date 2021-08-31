Медведев вошел в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира

Россиянин получил 5,9 миллиона в виде призовых, а еще 8 миллионов в виде спонсорских и рекламных контрактов.
Список возглавляет швейцарец Роджер Федерер, заработавший за год 90,6 миллиона долларов. Японка Наоми Осака с доходом 60,1 миллиона занимает второе место. На третьем месте американка Серена Уильямс, у которой 41,8 миллиона.
Серб Новак Джокович (38 млн) и испанец Рафаэль Надаль (27 млн) замыкают пятерку.
Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира в 2021 году по версии Forbes:
1. Роджер Федерер (Швейцария) — 90,6 миллиона долларов
2. Наоми Осака (Япония) — 60,1
3. Серена Уильямс (США) — 41,8
4. Новак Джокович (Сербия) — 38
5. Рафаэль Надаль (Испания) — 27
6. Кей Нисикори (Япония) — 26
7. Даниил Медведев (Россия) — 13,9
8. Доминик Тим (Австрия) — 8,9
9. Стефанос Циципас (Греция) — 8,1
10. Эшли Барти (Австралия) — 5,8