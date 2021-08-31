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    Медведев вошел в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира

    Теннис ATP Даниил Медведев Прогнозы на теннис
    Российский теннисист Даниил Медведев вошел в десятку самых высокооплачиваемых теннисистов мира. По данным Forbes, его доход составил 13,9 миллиона долларов, что является седьмым результатом.

    Даниил Медведев
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    Даниил Медведев

    Россиянин получил 5,9 миллиона в виде призовых, а еще 8 миллионов в виде спонсорских и рекламных контрактов.

    Список возглавляет швейцарец Роджер Федерер, заработавший за год 90,6 миллиона долларов. Японка Наоми Осака с доходом 60,1 миллиона занимает второе место. На третьем месте американка Серена Уильямс, у которой 41,8 миллиона.

    Серб Новак Джокович (38 млн) и испанец Рафаэль Надаль (27 млн) замыкают пятерку.

    Топ-10 самых высокооплачиваемых теннисистов мира в 2021 году по версии Forbes:

    1. Роджер Федерер (Швейцария) — 90,6 миллиона долларов

    2. Наоми Осака (Япония) — 60,1

    3. Серена Уильямс (США) — 41,8

    4. Новак Джокович (Сербия) — 38

    5. Рафаэль Надаль (Испания) — 27

    6. Кей Нисикори (Япония) — 26

    7. Даниил Медведев (Россия) — 13,9

    8. Доминик Тим (Австрия) — 8,9

    9. Стефанос Циципас (Греция) — 8,1

    10. Эшли Барти (Австралия) — 5,8

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