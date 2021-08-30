US Open. Успешный старт Рублева и Александровой, Донской вылетел

В понедельник, 30 августа, на Открытом чемпионате США по теннису пройдет первая часть матчей первого раунда.

Мужчины

Андрей Рублев (Россия) — Иво Карлович (Хорватия) — 6:3, 7:6 (7:3), 6:3

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата США.

В поединке первого раунда пятый номер посева обыграл хорвата Иво Карловича со счетом 6:3, 7:6 (7:3), 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. Рублев 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 2.

На счету Карловича 18 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-поинта из 4 заработанных.

В следующем раунде Рублев встретится с победителем матча Педро Мартинес-Портеро (Испания) — Джеймс Дакворт (Австралия).

Евгений Донской (Россия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 6:7 (0:7), 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (8:10)

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг Открытого чемпионата США.

В поединке первого раунда россиянин проиграл канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 6:7 (0:7), 6:3, 6:7 (1:7), 6:7 (8:10).

Встреча продолжалась четыре часа. Донской 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-поинта из 3.

На счету Оже-Альяссима 14 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-поинт из 5.

За выход в третий круг канадец поспорит с испанцем Бернабе Сапата-Миральесом.

Женщины

Екатерина Александрова (Россия) — Сара Эррани (Италия) — 6:3, 6:2

Российская теннисистка Екатерина Александрова с победы стартовала на Открытом чемпионате США.

В своем стартовом поединке 34-я ракетка мира победила итальянку Сару Эррани — 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте полтора часа. Александрова 7 раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-поинтов из 10.

На счету Эррани 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-поинта из 13.

В следующем раунде Александрова встретится с победительницей матча Кристина Младенович (Франция) — Йоханна Конта (Великобритания).