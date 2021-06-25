Известны следующие соперницы Кузнецовой и Дьяченко на Уимблдоне

Светлана Кузнецова в первом круге сыграет с Лесли Керкхове (Нидерланды). Виталии Дьяченко попалась Эмма Радукану (Великобритания).
Уимблдон. Женщины. Распределение победительниц квалификации и лаки лузера
Ольга Говорцова (Беларусь, Q) — Коко Вандевей (США).
Виталия Дьяченко (Россия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания, WC).
Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Айла Томлянович (Австралия).
Леся Цуренко (Украина, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Эллен Перес (Австралия, Q) — Клара Бюрель (Франция, Q).
Ана Конюх (Хорватия, Q) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
Кристи Анн (США, LL) — Хитер Уотсон (Великобритания).
Кэйти Суон (Великобритания, Q) — Мэдисон Кис (США, 23).
Синьюй Ван (Китай, Q) — Софья Кенин (США, 4).
Кэти Волынец (США, Q) — Ирина Бегу (Румыния).
Светлана Кузнецова (Россия) — Лесли Керкхове (Нидерланды, Q).
Клэр Лю (США, Q) — Мисаки Дои (Япония).
Анна Калинская (Россия, Q) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, Q).
Дэниелла Лао (США, Q) — Кэйти Бултер (Великобритания, WC).
Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Моника Никулеску (Румыния, Q).