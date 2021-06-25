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    Известны следующие соперницы Кузнецовой и Дьяченко на Уимблдоне

    Теннис WTA Виталия Дьяченко Светлана Кузнецова Прогнозы на теннис
    Состоялась жеребьевка победительниц квалификации и лаки лузера по основной сетке Уимблдона.

    Елена Кузнецова
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    Елена Кузнецова

    Светлана Кузнецова в первом круге сыграет с Лесли Керкхове (Нидерланды). Виталии Дьяченко попалась Эмма Радукану (Великобритания).

    Уимблдон. Женщины. Распределение победительниц квалификации и лаки лузера

    Ольга Говорцова (Беларусь, Q) — Коко Вандевей (США).
    Виталия Дьяченко (Россия, Q) — Эмма Радукану (Великобритания, WC).
    Гретье Миннен (Бельгия, Q) — Айла Томлянович (Австралия).
    Леся Цуренко (Украина, Q) — Юлия Путинцева (Казахстан).
    Эллен Перес (Австралия, Q) — Клара Бюрель (Франция, Q).
    Ана Конюх (Хорватия, Q) — Сара Соррибес-Тормо (Испания).
    Кристи Анн (США, LL) — Хитер Уотсон (Великобритания).
    Кэйти Суон (Великобритания, Q) — Мэдисон Кис (США, 23).
    Синьюй Ван (Китай, Q) — Софья Кенин (США, 4).
    Кэти Волынец (США, Q) — Ирина Бегу (Румыния).
    Светлана Кузнецова (Россия) — Лесли Керкхове (Нидерланды, Q).
    Клэр Лю (США, Q) — Мисаки Дои (Япония).
    Анна Калинская (Россия, Q) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия, Q).
    Дэниелла Лао (США, Q) — Кэйти Бултер (Великобритания, WC).
    Арина Соболенко (Беларусь, 2) — Моника Никулеску (Румыния, Q).

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