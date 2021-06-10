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    Павлюченкова назвала выход в финал «Ролан Гаррос» маленькой мечтой

    Теннис Ролан Гаррос WTA Анастасия Павлюченкова Прогнозы на теннис
    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова поделилась эмоциями после первого в карьере выхода в финал «Ролан Гаррос».

    Анастасия Павлюченкова
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    Анастасия Павлюченкова

    В полуфинальном матче россиянка обыграла словенку Тамару Зиданшек со счетом 7:5, 6:3.

    «У меня был план, я знала, что форхенд соперницы очень опасен, и старалась его избегать. Сложно играть постоянно под бэкхенд, но я довольна тем, как выполняла свою тактику по ходу матча.

    В таких матчах каждый мяч важен, я старалась в каждом розыгрыше быть сконцентрированной. Я стала действовать агрессивнее и бить мощнее, что, как мне кажется, стало важным моментом.

  • Павлюченкова вышла в финал «Ролан Гаррос»
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    • Когда ты в финале — это маленькая мечта, которая сбылась. Я дошла до этого матча и теперь должна выдать все, что есть. Ситуация одинакова для всех, все устали, но я думаю, что справлюсь с этим», — приводит слова Павлюченковой ТАСС.

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