«Ролан Гаррос». Вылет Карацева и Александровой, победа Грачевой

В Париже продолжается Открытый чемпионат Франции по теннису. В пятый день «Ролан Гаррос» проходят матчи второго круга у мужчин и женщин.

Мужчины

Филипп Кольшрайбер (Германия) — Аслан Карацев (Россия, 24) — 6:3, 7:6 (7:4), 4:6, 6:1

Российский теннисист Аслан Карацев проиграл во встрече второго круга «Ролан Гаррос» немцу Филиппу Кольшрайберу со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 6:4, 1:6.

Кольшрайбер по ходу матча подал семь эйсов, совершил две двойные ошибки и реализовал все три брейкпоинта.

На счету Карацева десять эйсов, две двойные ошибки и один брейк при пяти брейкпоинтах.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Кольшрайбер сыграет с аргентинцем Диего Шварцменом, который в параллельной встрече победил британца Альяжа Бедене (6:4, 6:2, 6:4).

Микаэль Имер (Швеция) — Гаэль Монфис (Франция, 14) — 6:0, 2:6, 6:4, 6:3

Французский теннисист Гаэль Монфис завершил выступление на Открытом чемпионате Франции — 2021.

Во втором круге турнира в Париже 15-я ракетка мира потерпел поражение от шведа Микаэля Имера, занимающего 105-е место в рейтинге ATP.

Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 21 минуту, завершилась со счетом 6:0, 2:6, 6:4, 6:3.

Следующим соперником Имера на «Ролан Гаррос» станет один из итальянских теннисистов: Янник Синнер или Джанлука Магер.

strong>Маттео Берреттини (Италия, 9) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:3, 6:3, 6:2

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини во втором раунде«Ролан Гаррос» переиграл аргентинца Федерико Корию со счетом 6:3, 6:3, 6:2.

За чуть менее чем 2 часа матча Берреттини оформил пять эйсов и шесть брейков, ошибившись при подаче два раза.

94-й номер рейтинга АТР Кория дважды подал навылет и реализовал один брейк-пойнт, допустив три двойные ошибки.

В третьем круге турнира во Франции Берреттини встретится с корейцем Сун-Ву Квоном (91-й номер рейтинга), который неожиданно для всех выбил итальянца Андреаса Сеппи — 6:4, 7:5, 7:5.

23-летний представитель Южной Кореи ранее ни разу не играл в третьем круге на турнирах Большого Шлема.

Женщины

Элина Свитолина (Украина, 5) — Энн Ли (США) — 6:0, 6:4

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором круге Открытого чемпионата Франции обыграла американку Энн Ли со счетом 6:0, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. Украинка сделала один эйс и одну двойную ошибку, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 9.

На счету Ли две подачи навылет, три двойные ошибки и один реализованный брейкпоинт из четырех.

В третьем круге Свитолина встретится с Барборой Крейчиковой (Чехия).

Марта Костюк (Украина) — Чжэн Сайсай (Китай) — 6:3, 6:4

Украинская теннисистка Марта Костюк во втором круге Открытого чемпионата Франции обыграла Чжэн Сайсай со счетом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. 18-летняя украинка сделала 3 эйса и совершила одну двойную ошибку, а также реализовала 4 брейк-пойнта из 6.

Костюк впервые вышла в третий круг Roland Garros — до этого лучшим ее достижением был первый круг в 2020 году.

В третьем круге Костюк встретится с россиянкой Варварой Грачевой.

София Кенин (США, 4) — Хэйли Баптист (США, Q) — 7:5, 6:3

Пятая ракетка мира американка Софья Кенин одержала победу над прошедшей через квалификацию 19-летней соотечественницей Хейли Баптист, занимающей в рейтинге WTA 203-ю строчку.

Матч длился 1 час 21 минуту и завершился со счетом 7:5, 6:3 в пользу прошлогодней финалистки турнира.

Кенин взяла пять подач соперницы и упустила две своих. Софья выполнила один эйс и допустила четыре двойные ошибки против пяти эйсов и десяти двойных у Батпист.

За выход в четвертый круг соревнований Кенин сыграет против еще одной соотечественницы — Джессики Пегулы, которая победила чешку Терезу Мартинцову — 6:3, 6:3.

Магда Линетт (Польша) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:1, 2:2 отказ Барти

Австралийка Эшли Барти снялась с Открытого чемпионата Франции по ходу матча второго круга против Магды Линетт из Польши.

Первая ракетка мира проиграла первый сет 1:6, а во втором при счете 2:2 отказалась от продолжения борьбы из-за проблем с левым бедром.

В третьем круге Открытого чемпионата Франции Линнет сыграет против представительницы Туниса Онс Жабер, которая обыграла другую австралийку Астру Шарму (6:2, 6:4).

Барбора Крейчикова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия, 32) — 6:2, 6:3

Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла чешке Барборе Крейчиковой во втором раунде Roland Garros со счетом 2:6, 3:6.

Матч длился 1 час 9 минут. На счету Крейчиковой шесть эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейкпоинта из семи.

Александрова сделала одну подачу навылет, совершила пять двойных ошибок и взяла одну подачу соперницы, имея два брейкпоинта.

В третьем круге Крейчикова сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Варвара Грачева (Россия) — Камила Джорджи (Италия) — 7:5, 1:6, 6:2

Российская теннисистка Варвара Грачева во втором раунде «Ролан Гаррос» победила итальянку Камилу Джорджи со счетом 7:5, 1:6, 6:2.

Матч продолжался два часа и 13 минут. Россиянка сделала два эйса при трех двойных ошибках и четырех реализованных брейкпоинтах.

У ее соперницы ноль эйсов, пять двойных и три успешных брейкпоинта.

Следующей соперницей россиянки станет украинская теннисистка Марта Костюк.

Слоан Стивенс (США) — Каролина Плишкова (Чехия, 9) — 7:5, 6:1

Американка Слоан Стивенс во втором круге «Ролан Гаррос» победила чешскую теннисистку Каролину Плишкову.

10-я ракетка мира в двух сетах потерпела поражение от Стивенс, занимающей 59-е место в рейтинге WTA.

Встреча, продолжительность которой составила 1 час 31 минуту, завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу американской теннисистки.

Следующей соперницей Стивенс станет еще одна представительница Чехии Каролина Мухова, которая победила американку Варвару Лепченко — 6:3, 6:4.

Парный разряд. Женщины

Анна-Лена Фридзам/Ван Яфань (Германия/Китай) — Вероника Кудерметова/Елена Веснина (Россия) — 6:1, 7:5

Российские теннисистки Вероника Кедерметова и Елена Веснина проиграли дуэту Анна-Лена Фридзам (Германия) / Яфань Ван (Китай).

Всреча в первом круге парного разряда турнира Roland Garros продлилась 1 час 22 минуты и завершилась со счетом 6:1, 7:5 в пользу немки и китаянки.

Кудерметова и Веснина ни разу не подали навылет, допустили четыре двойные ошибки и реализовали 2 из 7 брейк-пойнтов.

Их соперницы Фридзам и Ван выполнили один эйс, совершили две двойные ошибки и реализовали 6 из 11 брейк-пойнтов.

За выход в 1/8 финала Анна-Лена Фридзам и Яфань Ван поспорят с американкой Бетани Маттек-Сандс и Игой Свёнтек из Польши.

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Гретье Миннен/Алисон Ван Эйтванк (Бельгия) — 6:1, 6:2

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова с победы стартовала на Открытом чемпионате Франции — 2021 в парном разряде.

В первом круге Павлюченкова в паре с Еленой Рыбакиной из Казахстана обыграли в двух сетах бельгиек Гретье Миннен и Алисон ван Эйтванк.

Встреча, продолжительность которой составила 52 минуты, завершилась со счетом 6:1, 6:2 в пользу Павлюченковой и Рыбакиной.

Победительницы не выполнили ни одного эйса, допустили 1 двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9.

Эйтванк и Миннен ни разу не подали навылет, сделали 4 двойные ошибки и использовали 1 из 2 шансов взять подачу соперниц.

Во втором круге парного «Ролан Гаррос» Павлюченкова и Рыбакина сыграют либо с Екатериной Александровой и Яной Сизиковой, либо с Айлой Томлянович и Сторм Сандерс.

Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия) — Анна Калинская/Виктория Кузьмова (Россия/Словакия) — 6:2, 6:3

Российская теннисистка Анна Калинская и словачка Виктория Кузьмова не сумели выйти во второй раунд «РГ» в женском парном разряде.

В первом круге их победил дуэт Нао Хибино/Оксана Калашникова (Япония/Грузия) — 6:2, 6:3. Матч продолжался один час и десять минут.

Победительницы выполнили 2 эйса, 3 раза ошибались на подаче и реализовали 8 брейк-пойнтов из 10.

Калинская и Мужмова ни разу не подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и использовали 5 шансов из 15 взять подачу соперниц.

За выход в следующий круг Хибино и Калашникова поборются с румынкой Моникой Никулеску и её партнёршей Еленой Остапенко из Латвии.