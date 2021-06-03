Джокович обыграл Куэваса и вышел в третий круг «Ролан Гаррос»

Сербвышел в третий круг Открытого чемпионата Франции по теннису, проходящего в Париже.

Во встрече второго круга «Ролан Гаррос» сербский теннисист за 2 часа и 8 минут победил уругвайца Пабло Куэваса со счетом 6:3, 6:2, 6:4.

Первая ракетка мира был лучше соперника и на подаче и на приеме. На счету Джоковича десять эйсов, три двойных ошибки и пять реализованных брейк-поинтов из восьми.

Куэвас подал пять эйсов, совершил три двойные ошибки и смог реализовать один брейк-поинт из девяти.

В третьем круге Джокович сыграет с представителем Литвы Рикардасом Беранкисом, который обыграл австралийца Джеймса Дакворта со счетом 7:5, 2:6, 7:6 (7:4), 6:0.