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    «Ролан Гаррос». Победы Хачанова, Весниной и Павлюченковой

    Обзор событий стартового дня Открытого чемпионата Франции по теннису

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    Елена Веснина
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    Елена Веснина
    В воскресенье, 30 мая, в Париже стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису. В первый день «Ролан Гаррос» проходят матчи первого круга у мужчин и женщин.

    Мужчины

    Карен Хачанов (Россия, 23) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:1, 6:2, 6:3

    Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

    В своем стартовом поединке на турнире он разгромил чеха Иржи Веселы со счетом 6:1, 6:2, 6:3.

    Теннисисты провели на корте полтора часа. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-поинтов из 10.

    Веселы выполнил 1 эйс, 3 раза ошибся на подаче и не воспользовался двумя брейк-поинтами.

    За выход в следующий раунд Хачанов поспорит с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Алессандро Джаннесси (Италия).

    Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) — Марио Вилелья Мартинес (Испания, Q) — 6:4, 6:4, 6:2

    Испанец Роберто Баутиста Агут в стартовом матче турнира выбил своего соотечественника Марио Мартинеса, прошедшего через сито квалификации.

    Встреча продолжалась час и 59 минут. Победитель записал на свой счет 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-понйтов из 10.

    На счету Мартинеса 7 подач навылет, 9 двойных ошибок и 1 выигранный брейк-пойнт из 4.

    В следующем раунде Баутиста Агут встретится с швейцарцем Генри Лааксоненом, выбившим в стартовом матче немца Янника Ханфманн — 6:1, 6:3, 4:6, 6:2

    Фабио Фоньини (Италия, 27) — Грегуар Баррер (Франция, WC) — 6:4, 6:1, 6:4

    Итальянец Фабио Фоньини в матче первого круга «Ролан Гаррос» взял верх над хозяином кортов Грегуаром Баррером.

    Встреча продолжалась 2 часа и 8 минут. Фоньини исполнил 2 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13.

    На счету Баррера 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейка из 5.

    Во втором круге итальянский теннисист встретится с венгром Мартоном Фучовичем, выбившим француза Жиля Симона со счетом 6:4, 6:1, 7:6.

    Женщины

    Наоми Осака (Япония, 2) — Патрисиа Мария Тиг (Румыния) — 6:4, 7:6 (7:4)

    Вторая ракетка мира японка Наоми Осака в матче первого круга «Ролан Гаррос» выбила румынку Патрисию Тиг.

    Встреча длилась 1 час 48 минут и завершилась победой японки со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

    Осака выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Тиг четыре раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

    Следующей соперницей Осаки станет еще одна румынка — Ана Богдан.

    Ангелина Калинина (Украина) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:2:, 6:4

    Немецкая теннисистка Анжелика Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции проиграла украинке Ангелине Калининой.

    Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился в пользу Калининой со счетом 6:2, 6:4.

    Украинка сделала 2 эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Спортсменка из Германии ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

    Напомним, Кербер — трехкратная победительница турниров серии Большого шлема.

    Калинина попала в основную сетку через квалификацию, эта победа стала для нее 14-й подряд.

    Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 6:0

    Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

    В поединке первого раунда россиянка обыграла американку Кристину Макхейл со счетом 6:4, 6:0.

    Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Павлюченкова выполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 6.

    На счету Макхейл ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 5.

    За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с австралийкой Айлой Томлянович.

    Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — Эльза Жакемо (Франция, WC) — 6:4, 6:1

    Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала с победы на «Ролан Гаррос».

    В первом круге представительница Казахстана обыграла Эльзу Жакемо из Франции со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался один час 12 минут.

    Рыбакина исполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Жакемо 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейка.

    Следующей соперницей Рыбакиной будет победительница матча между японкой Нао Хибино и сербкой Ниной Стоянович.

    Елена Веснина (Россия) — Ольга Говорцова (Белоруссия, LL) — 6:1, 6:0

    Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

    В поединке первого раунда россиянка разгромила белоруску Ольгу Говорцову со счетом 6:1, 6:0.

    Встреча продолжалась один час. Веснина выполнила 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-поинтов из 9.

    На счету Говорцовой ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-поинт.

    Следующей соперницей Весниной станет чешка Петра Квитова.

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