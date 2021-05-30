«Ролан Гаррос». Победы Хачанова, Весниной и Павлюченковой

В воскресенье, 30 мая, в Париже стартовал Открытый чемпионат Франции по теннису. В первый день «Ролан Гаррос» проходят матчи первого круга у мужчин и женщин.

Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 23) — Иржи Веселы (Чехия) — 6:1, 6:2, 6:3

Российский теннисист Карен Хачанов вышел во второй круг «Ролан Гаррос».

В своем стартовом поединке на турнире он разгромил чеха Иржи Веселы со счетом 6:1, 6:2, 6:3.

Теннисисты провели на корте полтора часа. Хачанов 5 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 6 брейк-поинтов из 10.

Веселы выполнил 1 эйс, 3 раза ошибся на подаче и не воспользовался двумя брейк-поинтами.

За выход в следующий раунд Хачанов поспорит с победителем матча Кей Нисикори (Япония) — Алессандро Джаннесси (Италия).

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 11) — Марио Вилелья Мартинес (Испания, Q) — 6:4, 6:4, 6:2

Испанец Роберто Баутиста Агут в стартовом матче турнира выбил своего соотечественника Марио Мартинеса, прошедшего через сито квалификации.

Встреча продолжалась час и 59 минут. Победитель записал на свой счет 2 эйса, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-понйтов из 10.

На счету Мартинеса 7 подач навылет, 9 двойных ошибок и 1 выигранный брейк-пойнт из 4.

В следующем раунде Баутиста Агут встретится с швейцарцем Генри Лааксоненом, выбившим в стартовом матче немца Янника Ханфманн — 6:1, 6:3, 4:6, 6:2

Фабио Фоньини (Италия, 27) — Грегуар Баррер (Франция, WC) — 6:4, 6:1, 6:4

Итальянец Фабио Фоньини в матче первого круга «Ролан Гаррос» взял верх над хозяином кортов Грегуаром Баррером.

Встреча продолжалась 2 часа и 8 минут. Фоньини исполнил 2 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 13.

На счету Баррера 2 эйса, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейка из 5.

Во втором круге итальянский теннисист встретится с венгром Мартоном Фучовичем, выбившим француза Жиля Симона со счетом 6:4, 6:1, 7:6.

Женщины

Наоми Осака (Япония, 2) — Патрисиа Мария Тиг (Румыния) — 6:4, 7:6 (7:4)

Вторая ракетка мира японка Наоми Осака в матче первого круга «Ролан Гаррос» выбила румынку Патрисию Тиг.

Встреча длилась 1 час 48 минут и завершилась победой японки со счетом 6:4, 7:6 (7:4).

Осака выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. Её соперница Тиг четыре раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала 1 из 2 брейк-пойнтов.

Следующей соперницей Осаки станет еще одна румынка — Ана Богдан.

Ангелина Калинина (Украина) — Анжелика Кербер (Германия) — 6:2:, 6:4

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции проиграла украинке Ангелине Калининой.

Матч продолжался 1 час 28 минут и завершился в пользу Калининой со счетом 6:2, 6:4.

Украинка сделала 2 эйса, дважды ошиблась при подаче и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Спортсменка из Германии ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8.

Напомним, Кербер — трехкратная победительница турниров серии Большого шлема.

Калинина попала в основную сетку через квалификацию, эта победа стала для нее 14-й подряд.

Анастасия Павлюченкова (Россия, 31) — Кристина Макхэйл (США) — 6:4, 6:0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В поединке первого раунда россиянка обыграла американку Кристину Макхейл со счетом 6:4, 6:0.

Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. Павлюченкова выполнила 6 подач навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-поинтов из 6.

На счету Макхейл ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-поинт из 5.

За выход в третий круг Павлюченкова поспорит с австралийкой Айлой Томлянович.

Елена Рыбакина (Казахстан, 21) — Эльза Жакемо (Франция, WC) — 6:4, 6:1

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина стартовала с победы на «Ролан Гаррос».

В первом круге представительница Казахстана обыграла Эльзу Жакемо из Франции со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался один час 12 минут.

Рыбакина исполнила 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Жакемо 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейка.

Следующей соперницей Рыбакиной будет победительница матча между японкой Нао Хибино и сербкой Ниной Стоянович.

Елена Веснина (Россия) — Ольга Говорцова (Белоруссия, LL) — 6:1, 6:0

Российская теннисистка Елена Веснина вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции.

В поединке первого раунда россиянка разгромила белоруску Ольгу Говорцову со счетом 6:1, 6:0.

Встреча продолжалась один час. Веснина выполнила 6 подач навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 6 брейк-поинтов из 9.

На счету Говорцовой ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 нереализованный брейк-поинт.

Следующей соперницей Весниной станет чешка Петра Квитова.