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    Карацев поднялся в топ-25 рейтинга ATP

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    Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) опубликовала обновленный рейтинг.

    Аслан Карацев
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    Аслан Карацев

    Россиянин Аслан Карацев, на минувшей неделе дошедший до третьего круга на «Мастерсе» в Риме, поднялся с 27-й на 25-ю позицию. Карен Хачанов опустился на 26-ю строчку.

    Россиянин Даниил Медведев остался на втором месте, Андрей Рублев — на седьмом.

    Лидирует в рейтинге по-прежнему серб Новак Джокович.

    Рейтинг ATP от 17 мая

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 11 063 очка
    2 (2). Даниил Медведев (Россия) — 9 793
    3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 9 630
    4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 8 445
    5 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 7 430
    6 (6). Александр Зверев (Германия) — 7 115
    7 (7). Андрей Рублев (Россия) — 6 090
    8 (8). Роджер Федерер (Швейцария) — 5 605
    9 (9). Маттео Берреттини (Италия) — 3 958
    10 (10). Диего Шварцман (Аргентина) — 3 465...
    25 (27). Аслан Карацев (Россия) — 2 245
    26 (24). Карен Хачанов (Россия) — 2 235

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