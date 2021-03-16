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    Надаль снялся с «Мастерса» в Майами

    Теннис Рафаэль Надаль ATP Прогнозы на теннис
    Испанский теннисист Рафаэль Надаль сообщил, что не примет участие в турнире серии «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 24 марта по 4 апреля.

    Рафаэль Надаль
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    Рафаэль Надаль

    «С грустью вынужден сообщить, что не сыграю в Майами, городе, который я люблю. Мне нужно полностью восстановиться и подготовиться к сезону в Европе.

    Отдельно хотелось бы обратиться к моим фанатам в США и, в частности, к великому испаноязычному сообществу Флориды, которое всегда меня поддерживает», — написал Надаль в Твиттере.

    С турнира в Майами уже снялись швейцарский теннисист Стэн Вавринка, бывшая первая ракетка мира бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, а также швейцарец Роджер Федерер.

    Ранее Надаль снялся с турнира в Дубае (ОАЭ), на который он получил уайл-кард от организаторов.

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