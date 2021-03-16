Надаль снялся с «Мастерса» в Майами

Испанский теннисистсообщил, что не примет участие в турнире серии «Мастерс» в Майами, который пройдёт с 24 марта по 4 апреля.

«С грустью вынужден сообщить, что не сыграю в Майами, городе, который я люблю. Мне нужно полностью восстановиться и подготовиться к сезону в Европе.

Отдельно хотелось бы обратиться к моим фанатам в США и, в частности, к великому испаноязычному сообществу Флориды, которое всегда меня поддерживает», — написал Надаль в Твиттере.

С турнира в Майами уже снялись швейцарский теннисист Стэн Вавринка, бывшая первая ракетка мира бельгийская теннисистка Ким Клейстерс, а также швейцарец Роджер Федерер.

Ранее Надаль снялся с турнира в Дубае (ОАЭ), на который он получил уайл-кард от организаторов.