Мертенс и Соболенко выиграли в женском парном разряде АО

Бельгийкаи белорускастали победительницами Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

В финальном матче они обыграли Барбору Крейчикову и Катержину Синякову из Чехии со счетом 6:2, 6:3.

Встреча продлилась 1 час 19 минут. Арина и Элисе, посеянные под вторым номером, 5 раз подали навылет, не совершили ни одной двойной ошибки и реализовали 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 8 двойных ошибок и 1 брейк.

Для Соболенко и Мертенс это второй титул на турнирах «Большого шлема» в парном разряде в карьере. В 2019 году они выиграли Открытый чемпионат США.