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    Джокович о матче с Фритцем: Все, что я мог, это подавать

    Теннис ATP Australian Open Тейлор Фритц Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Сербский теннисист Новак Джокович выразил свои мысли по поводу прошедшего поединка третьего круга Australian Open, в котором он обыграл американца Тэйлора Фритца (7:6 (7:1), 6:4, 3:6, 4:6, 6:2). Также игрок рассказал о травме, полученной в матче.

    Новак Джокович
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    Новак Джокович

    «Эмоционально, психологически чувствую себя отлично. Это очень важный матч для меня, для моей карьеры. Я не хочу говорить о серьезности травмы. Люди просто не понимают этого. Я не мог двигаться. Все, что я мог, это подавать. Я понял, что подача — это мой единственный шанс.

    В пятой партии я почувствовал себя лучше. Горжусь тем, как я выступил сегодня. Пока не знаю, что происходит. Взволнован из-за этого. Ощущения перед медицинским тайм-аутом напугали меня. Надеюсь, что смогу играть дальше. Это был уникальный опыт — сначала играть со зрителями, потом без них», — сказал Джокович в эфире телеканала Eurosport 1.

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