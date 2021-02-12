Джокович о матче с Фритцем: Все, что я мог, это подавать

Новак Джокович Фото: globallookpress.com
«Эмоционально, психологически чувствую себя отлично. Это очень важный матч для меня, для моей карьеры. Я не хочу говорить о серьезности травмы. Люди просто не понимают этого. Я не мог двигаться. Все, что я мог, это подавать. Я понял, что подача — это мой единственный шанс.
В пятой партии я почувствовал себя лучше. Горжусь тем, как я выступил сегодня. Пока не знаю, что происходит. Взволнован из-за этого. Ощущения перед медицинским тайм-аутом напугали меня. Надеюсь, что смогу играть дальше. Это был уникальный опыт — сначала играть со зрителями, потом без них», — сказал Джокович в эфире телеканала Eurosport 1.