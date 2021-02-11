ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Australian Open. Рублев, Хачанов и Александрова вышли в третий круг, Кузнецова, Кенин выбыли

    11 февраля на Открытом чемпионате Австралии по теннису пройдут матчи второго круга

    Теннис Australian Open ATP WTA Андрей Рублёв Карен Хачанов Екатерина Александрова Светлана Кузнецова Донна Векич Прогнозы на теннис
    Вся лентаСамое главное
    Скотт МактоминайВыстрел МакТерминатора и осторожность Сульшера. «МЮ» дожал «Вест Хэм» в Кубке Англии Команда Гвардиолы рассчитывает на долгожданный успехЛига чемпионов: кто фаворит, а кто способен удивить? «Рейнджерс» — «Бостон»НХЛ. «Рейнджерс» уступили «Бостону», «Торонто» обыграл «Монреаль»
  • 07:00
    • Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии
  • 07:24
    • Хачанов обыграл Беранкиса во втором круге Australian Open
  • 02:00
    • «Эвертон» выбил «Тоттенхэм» из Кубка Англии
  • 00:58
    • Гол Ракитича помог «Севилье» обыграть «Барселону» в полуфинале Кубка Испании
  • 00:45
    • «Аталанта» победила «Наполи» и сыграет с «Ювентусом» в финале Кубка Италии
  • 01:15
    • ПСЖ на выезде обыграл «Кан» в Кубке Франции
  • 00:28
    • «Лестер» вырвал победу у «Брайтона» в 1/8 финала Кубка Англии
    Все новости спорта
    Андрей Рублев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Андрей Рублев

    Мужчины

    Андрей Рублев (Россия) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:4, 6:4, 7:6 (10:8)

    Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Во втором раунде он в трех сетах обыграл бразильца Тиагу Монтейру со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (10:8).

    Поединок продлился 2 часа 10 минут. Рублев сделал 16 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Монтейро сделал 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

    Следующим соперником Рублева будет испанец Фелисьяно Лопес, который в пяти сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего.

    Карен Хачанов (Россия) — Ричардас Беранкис (Литва) — 6:2, 6:4, 6:4

    Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Во втором раунде турнира Хачанов в трех сетах обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса — 6:2, 6:4, 6:4.

    Для победы россиянину потребовалось провести на корте почти два часа. Карен 13 раз подал навылет и взял шесть геймов на приеме при 21-й невынужденной ошибке.

    В следующем круге Хачанов сыграет с победителем пары Томаш Махач (Чехия) — Маттео Берреттини (Италия).

    Женщины

    Светлана Кузнецова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 5:7, 6:2, 4:6

    Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

    Во втором раунде соревнований она в трех сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 5:7, 6:2, 4:6.

    Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут. Кузнецова сделала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Бенчич сделала один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

    Следующей соперницей Бенчич будет бельгийка Элизе Мертенс, которая в двух сетах обыграла китаянку Джу Лин — 7:6, 6:1.

    Екатерина Александрова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4)

    Екатерина Александрова продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии.

    Российская теннисистка во втором круге соревнований в двух партиях обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:3, 7:6 (7:4).

    Матч продлился 1 час 40 минут. Александрова сделала четыре эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Крейчикова сделала девять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.

    В следующем круге Александрова сыграет с первым номером посева австралийкой Эшли Барти.

    Эшли Барти (Австралия) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 6:1, 7:6 (9:7)

    Австралийская теннисистка Эшли Барти в матче второго круга Australian Open в двух сетах обыграла соотечественницу Дарью Гаврилову — 6:1, 7:6 (9:7). Матч длился полтора часа.

    Кайя Канепи (Эстония) — София Кенин (США) — 6:3, 6:2

    Действующая чемпионка Australian Open София Кенин вылетела во втором круге турнира, уступив эстонке Кайе Канепи — 3:6, 2:6. Матч длился час и шесть минут.

    Следующей соперницей Канепи хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску — 6:2, 6:2.

    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Александр Кокорин
  • Итальянская премьера. Невыразительный дебют Кокорина в «Фиорентине»
    • 02:23 06/02/2021     Александр Чеферин с трофеем Лиги чемпионов
  • Реформа Лиги чемпионов. План УЕФА получил осторожную поддержку
    • 17:06 06/02/2021     «Тоттенхэм» потерпел третье поражение кряду
  • Тухель доказал правоту Моуринью
    • 19:12 05/02/2021
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.70
  • Экспресс дня 11 февраля
  • Сегодня в 23:15
    •  1.96
  • Прогноз на матч Бавария — Тигрес
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Барнсли — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Болонья — Беневенто
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Детройт — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Сан-Хосе
  • Хоккей
  • Завтра в 06:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Букмекеры Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    Australian OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие Игры