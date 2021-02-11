Australian Open. Рублев, Хачанов и Александрова вышли в третий круг, Кузнецова, Кенин выбыли

Мужчины

Андрей Рублев (Россия) — Тиагу Монтейру (Бразилия) — 6:4, 6:4, 7:6 (10:8)

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде он в трех сетах обыграл бразильца Тиагу Монтейру со счетом 6:4, 6:4, 7:6 (10:8).

Поединок продлился 2 часа 10 минут. Рублев сделал 16 эйсов, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из девяти. Монтейро сделал 10 эйсов, совершил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из четырёх.

Следующим соперником Рублева будет испанец Фелисьяно Лопес, который в пяти сетах обыграл итальянца Лоренцо Сонего.

Карен Хачанов (Россия) — Ричардас Беранкис (Литва) — 6:2, 6:4, 6:4

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде турнира Хачанов в трех сетах обыграл представителя Литвы Ричардаса Беранкиса — 6:2, 6:4, 6:4.

Для победы россиянину потребовалось провести на корте почти два часа. Карен 13 раз подал навылет и взял шесть геймов на приеме при 21-й невынужденной ошибке.

В следующем круге Хачанов сыграет с победителем пары Томаш Махач (Чехия) — Маттео Берреттини (Италия).

Женщины

Светлана Кузнецова (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария) — 5:7, 6:2, 4:6

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не сумела выйти в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Во втором раунде соревнований она в трех сетах уступила швейцарке Белинде Бенчич со счетом 5:7, 6:2, 4:6.

Теннисистки провели на корте 2 часа 40 минут. Кузнецова сделала пять эйсов, совершила две двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Бенчич сделала один эйс, совершила 11 двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 13.

Следующей соперницей Бенчич будет бельгийка Элизе Мертенс, которая в двух сетах обыграла китаянку Джу Лин — 7:6, 6:1.

Екатерина Александрова (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 7:6 (7:4)

Екатерина Александрова продолжает успешное выступление на Открытом чемпионате Австралии.

Российская теннисистка во втором круге соревнований в двух партиях обыграла чешку Барбору Крейчикову — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продлился 1 час 40 минут. Александрова сделала четыре эйса, совершила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из пяти. Крейчикова сделала девять эйсов, совершила шесть двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из семи.

В следующем круге Александрова сыграет с первым номером посева австралийкой Эшли Барти.

Эшли Барти (Австралия) — Дарья Гаврилова (Австралия) — 6:1, 7:6 (9:7)

Австралийская теннисистка Эшли Барти в матче второго круга Australian Open в двух сетах обыграла соотечественницу Дарью Гаврилову — 6:1, 7:6 (9:7). Матч длился полтора часа.

Кайя Канепи (Эстония) — София Кенин (США) — 6:3, 6:2

Действующая чемпионка Australian Open София Кенин вылетела во втором круге турнира, уступив эстонке Кайе Канепи — 3:6, 2:6. Матч длился час и шесть минут.

Следующей соперницей Канепи хорватка Донна Векич, которая в двух сетах обыграла аргентинку Надю Подороску — 6:2, 6:2.