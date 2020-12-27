Уткин: У нас давно не было такого поколения мужчин в теннисе

Популярный блогерподелился мнением о выступлении российских теннисистовв этом сезоне.

«У нас давно не было такого поколения мужчин, тем более таких разноплановых ребят, которые одновременно входили в подступы к десятке (топ-10 рейтинга ATP) и уже в ней побывали.

Я имею в виду Рублева, Хачанова и Медведева. Заметьте, мы уже смотрим на них несколько иными глазами.

Применительно к Рублеву этот год — год потрясающего прогресса. Он пробился в мировой чемпионат по итогам года, и, в общем-то, от него этого никто и не ждал именно в этом сезоне, который, действительно, был шаг за шагом ведущий именно наверх.

Что же касается Медведева, то, наоборот, мы страдали, глядя на его выступления в этом сезоне. Потому что они уже несколько не соответствовали в целом в каждом из проявлений тому, чего мы от него ждем.

То, что мы от него ждем многого, это уже тоже возросшие критерии и возросшие требования. В конце концов он их окупил, выиграв итоговый турнир ATP.

В этом поколении российских теннисистов меня привлекает вот такое событие.

Мы воспринимаем спорт как социальный лифт, который дает возможность людям с низов пробиться за счет собственных способностей, за счет труда, за счет таланта и уносит в последнее время этих спортсменов на какие-то совершенно недосягаемые высоты, к которым они не готовы.

Я имею в виду депутатство, административные должности. А в нынешнем поколении российских теннисистов мы видим троих молодых людей, которые не видели голодного и несчастного детства, а Карен Хачанов и Андрей Рублев — дети очень состоятельных родителей.

Мне кажется, это проявление спорта в его таком изначальном виде, когда люди занимаются спортом, потому что они этого хотят. Они могут этого не делать, но они этого хотят, и у них это получается.

Это не отменяет первую ипостась спорта как социального лифта, но нынешнее поколение теннисистов, мне кажется, показывает в этом очень хороший пример.

В хоккее, в футболе, на каждом шагу в любом большом городе мы видим, как богатые люди привозят детей в спорт и используют его как форму досуга, как форму развлечения для того, чтобы они там покатались, понадевали на себя разную сложную амуницию, и не собираются рассчитывать на что-то в будущем, закрывая дорогу кому-то еще.

А вот в данном случае я вижу очень позитивный пример. Это такие мальчики-мажоры, которые в известном смысле готовы были себя истязать, готовы были идти на все испытания и сейчас показывают себя с наилучшей стороны», — сказал Уткин в новом выпуске «Футбольного клуба».