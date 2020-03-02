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    Впервые в истории трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP

    Теннис ATP Роджер Федерер Даниил Медведев Андрей Рублёв Карен Хачанов Новак Джокович  Рафаэль Надаль Доминик Тим Стефанос Циципас Маттео Берреттини Гаэль Монфис Давид Гоффен Прогнозы на теннис
    В обновленном рейтинге ATP от 2 марта впервые в истории трое россиян вошли в топ-15.

    Карен Хачанов
    Карен Хачанов

    Даниил Медведев сохранил пятое месте, Андрей Рублев остался на 14-й позиции, а Карен Хачанов поднялся с 17-й по 15-ю.

    В первой десятке списка произошло одно изменение — Роджер Федерер опустился с третьего места на четвертое, пропустив вперед Доминика Тима.

    Рейтинг АТР на 2 марта

    1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10220 очков
    2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850
    3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045
    4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630
    5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890
    6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745
    7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630
    8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860
    9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860
    10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555…
    14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2234
    15 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2120 0

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