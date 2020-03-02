Впервые в истории трое россиян вошли в топ-15 рейтинга ATP

Даниил Медведев сохранил пятое месте, Андрей Рублев остался на 14-й позиции, а Карен Хачанов поднялся с 17-й по 15-ю.
В первой десятке списка произошло одно изменение — Роджер Федерер опустился с третьего места на четвертое, пропустив вперед Доминика Тима.
Рейтинг АТР на 2 марта
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10220 очков
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 9850
3 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045
4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6630
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555…
14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2234
15 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2120 0