Джокович: В плане подачи это был один из лучших моих матчей

Сербдал комментарий по поводу своей победы в 1/16 финала Открытого чемпионата в Австралии. Там он выиграл у японцасо счетом 6:3, 6:2, 6:2.

«В плане подачи это был один из лучших моих матчей в последнее время. Меня вдохновил мой тренер Горан Иванишевич. Есть много технических деталей, о которых можно говорить, но иногда чем меньше, тем лучше. Всё дело — в ритме и балансе. Пока всё работает отлично» — приводит слова спортсмена ATP Tour.

«Он один из самых быстрых игроков в туре. Надеюсь, моя подача будет так же хороша, как сегодня, или хотя бы близко к этому. Тогда у меня будут неплохие шансы. Мне нужно будет сохранять терпение, но при этом действовать агрессивно», — сказал Джокович о своем следующем сопернике Диего Щварцмане. 0