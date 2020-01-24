ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кике СетьенТренер — последнее, в чем нуждается «Барселона». У каталонцев все иначе
  • 16:01
    • Черышев пропустит ближайшие матчи «Валенсии» из-за травмы
  • 15:52
    • Малком: Я чувствую, что ещё не готов полностью
  • 15:09
    • Джокович: В плане подачи это был один из лучших моих матчей
  • 14:45
    • Известны даты проведения матчей 1/4 Кубка России
  • 13:52
    • Раонич выбил Циципаса с Australian Open
    Все новости спорта

    Джокович: В плане подачи это был один из лучших моих матчей

    Теннис ATP Australian Open Новак Джокович  Прогнозы на теннис
    Серб Новак Джокович дал комментарий по поводу своей победы в 1/16 финала Открытого чемпионата в Австралии. Там он выиграл у японца Йосихито Нисиоку со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

    Новак Джокович
    Новак Джокович

    «В плане подачи это был один из лучших моих матчей в последнее время. Меня вдохновил мой тренер Горан Иванишевич. Есть много технических деталей, о которых можно говорить, но иногда чем меньше, тем лучше. Всё дело — в ритме и балансе. Пока всё работает отлично» — приводит слова спортсмена ATP Tour.

    «Он один из самых быстрых игроков в туре. Надеюсь, моя подача будет так же хороша, как сегодня, или хотя бы близко к этому. Тогда у меня будут неплохие шансы. Мне нужно будет сохранять терпение, но при этом действовать агрессивно», — сказал Джокович о своем следующем сопернике Диего Щварцмане. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Australian Open: битва за первое место, шанс Серены и надежды Медведева
  • 18/01/2020 в 14:19
    •
  • Прогноз
  • «Боруссия» Д — «Кельн»
  • 1.76
  • Сегодня в 22:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Как проявит себя обновленная атака «шмелей»?
  • «Боруссия» Д — «Кельн». Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Воспользуется ли «Милан» слабой защитой «Брешии»?
  • «Брешиа» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Увезет ли «Леванте» очки из Памплоны?
  • «Осасуна» — «Леванте». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Манчестер Сити» Футбол АПЛ. Победы «Ливерпуля» и «Ман Сити», «МЮ» проиграл «Бернли», «Челси» поделил очки с «Арсеналом»Обзор матчей 24-го тура чемпионата Англии по футболу 01:010
  • 12:20
    • В «Младе» подтвердили возможный уход Комличенко
  • 11:53
    • «Локомотив» пытается проработать трансфер Алексея Миранчука за границу
  • 14:58
    • Мертенс может перейти в «Монако»
    Дмитрий Алиев Прочие ЧЕ по фигурному катанию. Алиев — чемпион Европы, Синицина и Кацалапов — вторые после ритм-танцаПодробности второго дня чемпионата Европы по фигурному катанию 01:140
  • Экспресс дня

  • «Валенсия» продолжит не проигрывать дома?
  • 3.16
    •
  • 14:27
    • Сульшер: Юрген Клопп потратил четыре года на создание своей команды
  • 13:36
    • Рахимов пока не получал конкретных предложений
  • 13:18
    • Глушаков верит в выбор правильного пути со стороны Кокорина
    Даниил Медведев Теннис Australian Open. Медведев, Рублев и Хачанов вышли в третий круг, Кузнецова отправилась домойОбзор матчей четвертого дня соревнований Открытого чемпионата Австралии по теннису Вчера в 17:050
  • 11:22
    • СМИ: Краневиттер стал игроком «Монтеррея»
  • 07:04
    • Александрова проиграла Квитовой в третьем круге Australian Open
  • 00:51
    • «Ливерпуль» вырвал победу у «Вулверхэмптона»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.59
  • Прогноз на матч Торпедо — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Сибирь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Брешиа — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Ницца — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Осасуна — Леванте
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.18
  • Экспресс дня 24 января
  • Сегодня в 23:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Нортгемптон Таун — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.75
  • Прогноз на матч КПР — Шеффилд Уэнсдей
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Брентфорд — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Йокерит — Куньлунь РС
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт Теннис
    LiveПрогнозыВся лента
    US OpenATPWTA
    Бокс Баскетбол Прочие