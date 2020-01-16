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    Российские теннисисты узнали соперников на Australian Open-2020

    Теннис Australian Open ATP Даниил Медведев Андрей Рублёв Карен Хачанов Прогнозы на теннис
    В Мельбурне состоялась жеребьевка Australian Open. Четвертая ракетка мира Даниил Медведев в первом круге сыграет с Фрэнсисом Тиафо, который в прошлом году дошел до четвертьфинала турнира.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    Карен Хачанов (16) встретится с победителем квалификации, Андрей Рублев (17) — с австралийцем Кристофером О'Коннеллом. Отметим, что трое россиян находятся в одной половине сетки.

    Первая ракетка мира Рафаэль Надаль сыграет с боливийцем Уго Дельеном. В четвертьфинале он может встретиться с Хачановым.

    В правой половине сетки серб Новак Джокович (2) сыграет с нецмем Яном-Леннардом Штруффом, Роджер Федерер — с американцем Стивом Джонсоном.

    Матчи основной сетки начнутся 20 января. 0

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