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    Медведев выиграл выставочный турнир в Саудовской Аравии

    Теннис Даниил Медведев Фабио Фоньини ATP Прогнозы на теннис
    Россиянин Даниил Медведев стал победителем выставочных соревнований Diriyah Tennis Cup в Саудовской Аравии.

    Даниил Медведев
    Даниил Медведев

    В финале российский теннисист за 63 минуты нанес поражение итальянскому теннисисту Фабио Фоньини — 6:2, 6:2.

    В выставочном турнире в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде принимали участие всего лишь 8 теннисистов из первой двадцатки рейтинга ATP, но зато призовой фонд был очень серьезным — 3 миллиона долларов.

    Ранее Даниил обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа (6:3, 6:1) и бельгийца Давида Гоффена (6:3, 6:3). В Эр-Рияде россиянин не отдал трем свои соперникам ни одной партии и ни одной подачи.

    Напомним, 23-летний уроженец Москвы был признан лучшим теннисистом Росси по итогам 2019 года. В настоящее время он является пятой ракеткой мира. 0

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